Lanzan una encuesta anónima para conocer el nivel de endeudamiento de los roldanenses: cómo acceder

El endeudamiento para poder llegar a fin de mes es una realidad que afecta a numerosas familias y, con el objetivo de conocer qué sucede particularmente en Roldán, Trazando Puentes lanzó una encuesta anónima destinada a vecinos de la ciudad.

La propuesta apunta a recopilar información sobre aquellas personas que deben recurrir a préstamos, créditos u otras formas de financiamiento para cubrir necesidades básicas, como la compra de alimentos, el pago de servicios y diferentes gastos de la vida cotidiana.

Desde Trazando Puentes señalaron que vienen trabajando sobre esta problemática y que buscan ampliar la información disponible a nivel local para conocer con mayor profundidad la situación de los vecinos y poder acompañar a quienes necesitan asistencia.

“A veces, para pagar una deuda hay que sacar otra. Cuando esto les pasa a tantas familias, es un problema social que necesita una respuesta colectiva”, expresaron desde la organización al presentar la iniciativa.

¿Cómo participar de la encuesta?

El formulario puede completarse de manera anónima y online. Desde la organización invitaron a los roldanenses a contar su situación para contribuir a obtener un panorama más amplio sobre el endeudamiento de los hogares de la ciudad.

Para acceder a la encuesta: Completar el formulario anónimo

Además, Trazando Puentes aclaró que no es necesario completar la encuesta para solicitar ayuda. Quienes necesiten asesoramiento, acompañamiento o mayor información pueden comunicarse directamente con la organización.

El contacto habilitado por WhatsApp es el 3413 56-9549, mientras que en Instagram se encuentran como @trazando.puentes.

Con los datos obtenidos, la iniciativa busca ampliar el conocimiento sobre una problemática que atraviesa la economía cotidiana de los hogares y contar con más información sobre la realidad del endeudamiento entre los vecinos de Roldán.