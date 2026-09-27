El pequeño roldanense que proyecta en grande: fue fichado por Rosario Central con solo 5 años

Felipe Burgaht tiene apenas 5 años y ya dio un paso enorme en su incipiente recorrido dentro del fútbol. El pequeño roldanense, que comenzó a jugar en Sportsman y lleva cerca de dos años practicando este deporte, fue fichado por Rosario Central.

La oportunidad surgió a fines de agosto, cuando su familia recibió un mensaje inesperado. “A mi mamá le escribió un coordinador de Central para decirle que les gustaría que Felipe fuera parte del club y preguntarle si podíamos llevarlo para realizar una prueba”, relató Alma, hermana del niño.

Felipe participó durante tres jornadas de los entrenamientos de evaluación y logró convencer rápidamente a los coordinadores de la institución rosarina. “Después de tres días de prueba nos dijeron que había quedado y nos mandaron a firmar los papeles para ficharlo”, señaló su hermana.

Luego de completar dos semanas de prácticas en Rosario Central, el miércoles 24 de septiembre vivió una jornada inolvidable: disputó su primer partido con la camiseta auriazul y lo hizo nada menos que frente a Newell’s Old Boys.

El pequeño vive junto con sus padres, Damián Burgaht y Paola Duso, y el resto de su familia en el barrio Tierra de Sueños 3. Actualmente, continúa jugando en Sportsman mientras transita esta nueva etapa en Rosario Central.

“Ahora juega para Central y también sigue jugando para Sportsman”, destacó Alma, orgullosa por el crecimiento deportivo de su hermano y por una experiencia que recién comienza.