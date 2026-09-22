Fútbol femenino: cuatro jugadoras de Roldán se enfrentarán por el título del Apertura de primera división

Las semifinales del Torneo Apertura de fútbol femenino de Primera dejaron definidos a los dos equipos que disputarán el título: Cremería y Defensores de Armstrong. La definición tendrá un atractivo especial para la ciudad, ya que contará con la participación de cuatro jugadoras roldanenses.

Por un lado, Cremería logró la clasificación tras imponerse de manera contundente por 6 a 0 frente a Villa Eloísa. En el conjunto ganador juega Camila Gallardo, quien representará a Roldán en la gran final.

En la otra semifinal, Defensores de Armstrong derrotó por 5 a 1 a Sportsman de Roldán y también aseguró su lugar en la definición. En el equipo de Armstrong juegan las roldanenses Rocío Gallardo, Milagros Martínez y Tamara Gallardo.

De esta manera, las cuatro futbolistas de Roldán se enfrentarán por el campeonato: Camila Gallardo defenderá los colores de Cremería, mientras que Rocío Gallardo, Milagros Martínez y Tamara Gallardo lo harán para Defensores de Armstrong.

La final se disputará mediante una serie de ida y vuelta. En principio, el primer encuentro se jugaría el 4 de octubre en la cancha de Cremería, aunque resta la confirmación oficial de la programación.