Di Stefano: “Cuidar la salud mental y prevenir el estrés laboral mejora la calidad de vida”

La Cámara de Senadores dio sanción definitiva a un proyecto de Ley que propone establecer pautas para la prevención y el abordaje de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, con el fin de promover la salud mental y el bienestar de los trabajadores. La iniciativa reúne dos textos con el mismo objetivo, presentados por la diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR, Silvana Di Stefano, y su par Ariel Bermúdez.

El plan establece la modificación de la Ley 12.913 de Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo, ampliando sus alcances para incorporar de manera explícita a la salud mental, la prevención de consumos problemáticos y la promoción de ambientes laborales saludables e inclusivos.

“El trabajo es un espacio donde las personas desarrollan gran parte de su vida. Por eso, cuidar la salud mental y prevenir el estrés laboral, la violencia y los consumos problemáticos no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino también el clima de trabajo y, en definitiva, la productividad”, explicó Di Stefano.

Entre los principales cambios, se incorpora la obligación de que los Comités de Salud y Seguridad elaboren protocolos de promoción de la salud mental, como también de prevención, intervención y vigilancia de consumos problemáticos en el ámbito laboral, con la participación de equipos interdisciplinarios de profesionales.

Asimismo, se actualizan los artículos referidos al funcionamiento de los Comités, ampliando su alcance y estableciendo herramientas claras para detectar, controlar y comunicar riesgos.

“Dimos un paso más en la protección integral de los trabajadores. La salud mental debe ser parte central de las políticas laborales y de prevención. La idea es lograr entornos laborales más humanos, empáticos y sostenibles”, sostuvo la presidenta del Bloque de la UCR.