Di Stefano llevó la experiencia de Santa Fe a un encuentro nacional de legisladores por las infancias

La diputada provincial Silvana Di Stefano participó en la Ciudad de Buenos Aires de la sexta edición del Encuentro Nacional de Legisladoras y Legisladores Provinciales por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un espacio de intercambio federal destinado a compartir experiencias, analizar desafíos y promover respuestas desde las legislaturas frente a las distintas problemáticas que atraviesan a las infancias y adolescencias.

Durante las dos jornadas de trabajo se abordaron, entre otros temas, la salud mental, los entornos digitales y los principales ejes del nuevo Régimen Penal Juvenil, además de las políticas públicas que se desarrollan en las distintas jurisdicciones del país.

Como representante de Santa Fe, junto a las diputadas Rosana Bellatti y Sofía Masutti, Di Stefano expuso sobre las políticas públicas que lleva adelante la provincia: “No construimos sólo con buenas intenciones, sino también con asignación de recursos, profesionalización y articulación técnica en territorio”, señaló.

En ese sentido, recordó el fortalecimiento del Presupuesto destinado al área, que tuvo en la provincia un incremento superior al 430% respecto de 2023. Y sumó los “vínculos constantes y convenios que se sostienen con organizaciones como Unicef, Faro Digital y Grooming Argentina”.

En lo que refiere a la actividad legislativa, Di Stefano mencionó la sanción reciente de normas como la Ley Ema (contra la violencia digital en el ámbito educativo) y otras que datan de varios años pero tienen plena vigencia, como la adhesión al Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming.

Polo de la Niñez

En su alocución, Di Stefano dio detalles de la creación en Santa Fe del “Polo de la Niñez”, un espacio integral para la promoción y protección de los derechos de niños/as y adolescentes con presencia permanente de equipos y recursos para orientación, asesoramiento, abordaje e intervención.

Esta propuesta, única en el país y que está en pleno desarrollo, se basa en la premisa fundamental del Sistema de Promoción y Protección de Derechos del interés superior del niño tal como lo establece la correspondiente Convención. Para ello cuenta con un diseño espacial denominado Ruta de los derechos que se propone como un recorrido durante el cual se agrupan e identifican los derechos como ejes de trabajo y como marco para todos los abordajes.

La diputada mencionó que “la participación en espacios como el Encuentro Nacional de Legisladoras y Legisladores Provinciales por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa una oportunidad para compartir la experiencia santafesina y, al mismo tiempo, incorporar la mirada de otras provincias a la agenda legislativa local”.