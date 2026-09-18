Dos jóvenes de 15 y 18 años quisieron eludir un control, escaparon en la moto y tras una persecución fueron detenidos

Dos jóvenes de 15 y 18 años fueron demorados este martes en Roldán luego de un seguimiento controlado realizado por personal del Comando Radioeléctrico, cuando circulaban en una motocicleta que no tenía patente y contaba con un caño de escape antirreglamentario.

Según la información policial, el hecho se inició en el casco urbano de la ciudad, cuando un móvil intentó identificar a una motocicleta con dos ocupantes. Los ocupantes hicieron caso omiso a las señales de detención impartidas por los efectivos y continuaron la marcha, por lo que se inició un seguimiento controlado.

La persecución finalizó en la intersección de Cabral y Sarmiento, donde ambos ocupantes perdieron el control del rodado y cayeron sobre la calzada.

Los involucrados fueron identificados como dos masculinos de 15 y 18 años. La motocicleta fue secuestrada y se constató que carecía de chapa patente y tenía un sistema de escape antirreglamentario. La intervención quedó a disposición de la Justicia competente.