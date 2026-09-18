“Agendá Salud”: realizarán una nueva jornada gratuita de chequeos integrales en Roldán

La Municipalidad de Roldán, en articulación con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, llevará adelante una nueva jornada gratuita de chequeo integral en el marco del programa “Agendá Salud”.

La actividad se realizará el martes 22 de septiembre, de 8 a 12, en el Centro de Salud Municipal Villa Flores y estará destinada a personas de entre 35 y 75 años que no posean cobertura médica.

La iniciativa busca fomentar la prevención, facilitar el diagnóstico oportuno y garantizar el acceso a controles médicos fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población adulta.

Durante la jornada se ofrecerán controles de presión arterial, vacunación y atención en clínica médica, cardiología, ginecología y odontología. Además, habrá espacios de consejería sobre salud masculina y alimentación saludable.

También se desarrollarán diferentes estrategias para la prevención del cáncer de mama, colon, cuello uterino y próstata.

Debido a que los cupos son limitados, desde el Municipio recomendaron realizar la inscripción con anticipación. Las personas interesadas podrán anotarse llamando al 341 520-0540, línea habilitada únicamente para recibir llamadas.