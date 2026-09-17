En clave política: Traferri le responde a Escalante por las obras en el ingreso a TDS2 y habla de la posible candidatura de Pucciariello

En medio de su visita a Roldán del miércoles por la tarde, el senador Armando Traferri opinó sobre dos temas que marcan la agenda política actual. Primero volvió a referirse a las obras del ingreso al barrio Tierra de Sueños 2 y respondió a las críticas del intendente, Daniel Escalante. Luego, se refirió a la probable candidatura de Federico Pucciarello a gobernador peronista.

“Los dirigentes políticos tenemos que trabajar para solucionar los problemas a la gente, y el ingreso a TDS2 es uno realmente grave. No nos tenemos que pelear por ver quién tiene la solución”, afirmó el dirigente en diálogo con El Roldanense. “Yo creo que hay que hacer una dársena de giro con una isla, parece imposible pero hay lugares en donde se ha hecho”, describió.

En tanto, contó que el último lunes hubo una cumbre de todos los sectores del peronismo y valoró a Pucciarello. “Es un amigo, viene de raíces justicialistas. En la reunión solo faltaba el espacio de Omar Perotti, pero tampoco estaba invitado…” expresó Traferri. “Venimos trabajando en salvar las diferencias que nos tenían desunidos dentro del justicialismo. Hoy, logramos unir dentro de un mismo proyecto al 80% de la dirigencia, y vamos a ir por el 100%”, aseguró.