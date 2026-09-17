No se enteró del amplio operativo policial en Roldán y salió con cartuchos calibre 22: lo detuvieron

La Unidad Regional XVII de San Lorenzo llevó adelante un operativo de saturación de alta visibilidad en la ciudad de Roldán, con controles de vehículos y personas en distintos puntos, en el marco de las tareas de prevención que se realizan de manera conjunta entre la Policía de la Provincia de Santa Fe, el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), la Guardia Urbana Roldán y el Centro de Monitoreo local.

Del operativo participaron el director de Policía y jefe de la Unidad Regional XVII, Hugo Rivero, junto al subjefe de la Unidad, Daniel Vázquez; el jefe de Cuerpo interino, Sunair; el jefe de Operaciones, Roberto Fontana; los jefes de Inspección de la 3ra y 4ta Zona, Diego Conti y Horacio Barbera; y el jefe de la Comisaría 6ta, Fernando Peressin, además de personal de distintas comisarías de la región, el GOT, la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo.

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, junto a la secretaria de Gobierno y coordinadora de Gabinete, Marisabel Mendoza, acompañaron el desarrollo del operativo.

Como resultado del operativo se realizaron 68 identificaciones de personas, el traslado de 17 motocicletas y 3 automóviles, y se inició una causa penal por tenencia indebida de cartuchos calibre 22.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de operativos conjuntos para fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en la vía pública y reforzar la prevención del delito en la ciudad.