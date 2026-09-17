El Socialismo del departamento San Lorenzo sumó un nuevo encuentro para consolidar su estructura territorial

El Partido Socialista del departamento San Lorenzo llevó a cabo una nueva reunión departamental en la ciudad de Capitán Bermúdez, dándole continuidad al proceso de reorganización, debate y fortalecimiento territorial que el espacio viene desarrollando en toda la región. El encuentro reunió a dirigentes y referentes de múltiples localidades con el objetivo de unificar diagnósticos y planificar una agenda de acciones concretas de cara a los próximos desafíos políticos y electorales.

La jornada estuvo encabezada por la Mesa de Coordinación departamental, integrada por Fabio Rovere, Rodrigo Podio (Timbúes) y la concejala de mandato cumplido Maira Leiva (Roldán). Esta actividad se suma de forma consecutiva al encuentro realizado el pasado 22 de agosto en la ciudad de Roldán, consolidando una metodología de trabajo itinerante que busca potenciar la construcción partidaria en cada rincón del departamento.

“Nos proponemos lograr un mayor desarrollo del partido, pero fundamentalmente hacerlo a partir de acciones concretas”, enfatizó Fabio Rovere respecto a los objetivos estratégicos de esta nueva etapa de conducción. Asimismo, los referentes hicieron hincapié en la necesidad de insertar de forma directa el proyecto político en el entramado social: “Tenemos que ser parte de la vida institucional de cada localidad: estar en los clubes de barrio, en las cooperadoras escolares, en las vecinales (…) Estar, participar y, sobre todo, escuchar a los vecinos”.

La mesa departamental reafirmó que el despliegue territorial tiene como meta final la preparación de equipos técnicos, referentes locales y propuestas programáticas sólidas. De este modo, la fuerza política busca consolidar una alternativa de construcción colectiva que responda de manera cercana y eficiente a las demandas reales de los habitantes de todas las comunidades del cordón industrial y el departamento San Lorenzo.