Viernes de Vermut y Sábados Distintos: los dos eventos de este fin de semana en Damfield

La primavera se vive a pleno en Estancia Damfield, que vuelve a hacer vibrar Funes con una agenda que combina gastronomía, música, entretenimiento y propuestas para compartir. Este fin de semana, el predio será escenario de dos eventos con propuestas diferentes y un mismo espíritu: disfrutar y encontrarse.

Viernes de Vermut: una experiencia para disfrutar el atardecer

La primera cita será el viernes 18 de septiembre, con Sunset Sessions, una experiencia que combina vermut, gastronomía, música y atardecer.

La propuesta comenzará a las 19:30 h y tendrá como protagonistas a Vermut Pichincha y Aperitivo Pimpollal, con una experiencia guiada por Matías Jurisich, Maestro Vermutero, quien estará a cargo de una degustación organizada en diferentes etapas para descubrir y disfrutar distintos sabores y estilos.

La entrada es todo incluido y contempla degustación libre de vermut y aperitivos, una consumición gastronómica y un vermut de regalo para llevar a casa.

La experiencia se extenderá hasta las 23:30 h, cuando comenzará el After Sunset, con música y una propuesta más descontracturada para continuar disfrutando de la noche.

Quedan los últimos tickets online a la venta para ser parte de esta experiencia.

Sábados Distintos: una propuesta para disfrutar en familia

La agenda continúa el sábado 19 de septiembre con Sábados Distintos, una jornada pensada para disfrutar en familia y compartir una tarde diferente en Damfield.

La propuesta contará con parque de juegos inflables, feria y música, creando un espacio de encuentro y entretenimiento para todas las edades.

En esta oportunidad, la entrada tendrá un formato especial: la entrada es una donación, que será destinada a una institución beneficiaria. De esta manera, disfrutar de una jornada en Damfield también se transforma en una oportunidad para colaborar.

Ambas iniciativas forman parte de la agenda de Estancia Damfield, que continúa consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad y como escenario de nuevas experiencias vinculadas a la gastronomía, la música, el entretenimiento, la familia y el disfrute al aire libre.

Dos eventos. Dos propuestas. Un mismo lugar para encontrarse.

📍 Estancia Damfield — Funes

📅 Viernes 18/09 — Sunset Sessions

📅 Sábado 19/09 — Sábados Distintos

📞 Más información: 341 363 4169