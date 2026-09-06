Vermut, música y atardecer: Sunset Sessions llega a Estancia Damfield
Una experiencia que combina gastronomía, música y atardecer en un entorno único de Funes, de la mano de Vermut Pichincha y Aperitivo Pimpollal. Cómo comprar las entradas.
Estancia Damfield será escenario de una nueva propuesta que invita a disfrutar el comienzo de la primavera de una manera diferente: Sunset Sessions, una experiencia presentada por Vermut Pichincha y Aperitivo Pimpollal, que tendrá lugar el viernes 18 de septiembre.
La jornada comenzará a las 19:30 h, con una propuesta especialmente diseñada para disfrutar del atardecer, compartir y descubrir el universo del vermut. A partir de las 20:00 h se dará inicio a la experiencia principal, que contará con una degustación guiada por Matías Jurisich, referente de la escena gastronómica y de bebidas de la región.
Durante la experiencia, los asistentes podrán conocer y degustar diferentes propuestas de Vermut Pichincha y Aperitivo Pimpollal, en un formato que busca combinar sabores, música y encuentro social.
La propuesta continuará hasta las 23:30 h, momento en el que comenzará el After Sunset, extendiendo la experiencia con música y una atmósfera más distendida para cerrar la noche.
Con esta iniciativa, Estancia Damfield continúa consolidándose como un espacio para experiencias que integran gastronomía, entretenimiento, deporte y encuentros sociales, sumando propuestas que conectan con nuevos públicos y aprovechan los distintos espacios del predio.
Sunset Sessions propone así una nueva manera de vivir Damfield: disfrutar, descubrir nuevos sabores y compartir una noche de primavera en un entorno diferente.
📍 Estancia Damfield — Funes
📅 Viernes 18 de septiembre
🕢 Desde las 19:30 h
🍹 Vermut Pichincha × Aperitivo Pimpollal
🎧 After Sunset desde las 23:30 hs.
Entradas online: https://compras.evento-simple.com/damfield
Más info: 341 363 4169