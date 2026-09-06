El drama de los perritos sueltos: al menos seis fueron atropellados en una semana en rutas y las vías del tren

El fallecimiento de una perrita galga luego de ser embestida por una formación de tren causó consternación el fin de semana. Sin embargo, no se trató de un caso aislado sino de una seguidilla fatal que tuvo lugar durante la semana. Los accidentes se repitieron con animales en diferentes sitios de Roldán.

Según pudo saber El Roldanense, durante la última semana de agosto fueron atropellados seis perros en lugares como la vía, la ruta A012 y la 9. Por ejemplo, un caso se registró frente al restaurante La Nona Pocha, y otros frente a las estaciones de servicio 330 y Gulf.

En todos ellos actuó con celeridad el área de Sanidad Animal de la Municipalidad. Si bien algunos tuvieron un triste desenlace, en otros pudieron realizar cuidados paliativos y proteger a los perros para una posterior recuperación.

En su mayoría, los animales embestidos eran callejeros, aunque otros eran domésticos y tenían familia. Ante la continuidad de estos hechos, las responsables del espacio de Sanidad llamaron a la ciudadanía a tener mayor control sobre las mascotas, para evitar la sucesión de eventos de este tipo.