Tiene 11 años y un sueño gigante: Gonza busca llegar a España para jugar un torneo internacional de fútbol

Con apenas 11 años, Gonzalo Roda lleva buena parte de su infancia ligada a una pelota. Vecino de barrio La Esperanza, en Villa Gobernador Gálvez, actualmente defiende los colores de la Asociación Civil Los Mirasoles de Rosario y sueña con dar un paso que podría marcar su corta carrera deportiva: jugar un torneo internacional en España.

Sus primeros pasos en el fútbol fueron en el Club Villa Diego Oeste, de Villa Gobernador Gálvez. Desde entonces fue sumando experiencias, entrenamientos y competencias que le permitieron seguir creciendo dentro de la cancha.

En ese recorrido también integró Los Pibes de Aguirre, equipo con el que participó de distintos torneos y consiguió alcanzar una final.

Más adelante fue elegido por el Selectivo ADN Fútbol para disputar junto a Los Mirasoles un certamen en Rafaela. Allí, el equipo realizó una destacada actuación y avanzó hasta la Copa de Plata, sumando otra experiencia importante para el pequeño futbolista.

Quienes acompañan diariamente a Gonzalo destacan principalmente su compromiso y disciplina, pero también su compañerismo. Más allá de los resultados, disfruta de jugar, entrenar y compartir con sus compañeros, intentando siempre entregar lo mejor en cada partido.

Un sueño que puede llevarlo hasta España

Ahora apareció uno de los desafíos más importantes de su vida deportiva. Gonza tiene la posibilidad de viajar a España para participar del MIC Football 2027, tradicional competencia internacional de fútbol infantil y juvenil que se desarrolla durante Semana Santa en la Costa Brava y que el próximo año celebrará su 25ª edición.

La posibilidad representa mucho más que disputar algunos partidos. Para Gonzalo significaría conocer otra cultura futbolística, medirse con chicos de diferentes lugares del mundo y continuar sumando herramientas para su formación como jugador.

También sería una oportunidad para llevar hasta Europa una historia nacida en el fútbol de barrio y representar a su club y a su ciudad en una competencia internacional.

Detrás del viaje aparece ahora otro desafío: lograr que su historia llegue a más personas y conseguir el acompañamiento necesario para transformar esa posibilidad en realidad.

Con apenas 11 años, Gonza continúa entrenando y persiguiendo aquello que comenzó como un juego en las canchas de Villa Gobernador Gálvez. Esta vez, el próximo partido podría estar a miles de kilómetros de casa.