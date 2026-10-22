Cardón desembarcó en Funes con un nuevo local de más de 200 metros cuadrados
La marca argentina abrió sus puertas en avenida Fuerza Aérea 3015, en una zona de fuerte crecimiento residencial y comercial. El espacio presenta la nueva colección Primavera-Verano 2027.
Cardón inauguró un nuevo local en la ciudad de Funes. El espacio abrió el 25 de septiembre en avenida Fuerza Aérea 3015, local 2, y cuenta con más de 200 metros cuadrados.
El establecimiento incorpora una propuesta renovada de diseño y arquitectura, con una imagen contemporánea y una selección de muebles y elementos de exhibición que mantienen la identidad de la marca. Allí también puede conocerse la colección Primavera-Verano 2027.
La apertura se suma al crecimiento comercial de Funes, una ciudad que en los últimos años amplió su oferta junto con el desarrollo de nuevos barrios y emprendimientos inmobiliarios. La cercanía con Rosario también contribuyó a consolidarla como destino para numerosas familias.
La familia Foppiani está al frente del nuevo local y cuenta con trayectoria junto a Cardón en la región. También gestiona La Casona Cardón, en Córdoba 1838, y Cardón Alto Rosario Shopping.
El local de Cardón en Funes está ubicado en avenida Fuerza Aérea 3015, local 2.