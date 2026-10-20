José Pollini recibió una distinción del Senado por su trayectoria en el arbitraje

El histórico árbitro José Pollini fue distinguido por el Senado de Santa Fe por su extensa trayectoria en el referato deportivo. La entrega se realizó el viernes pasado en el Centro Comunitario para el Desarrollo de Pujato, su localidad natal, durante un acto que reunió a familiares, vecinos, autoridades y referentes del arbitraje.

El reconocimiento fue aprobado por unanimidad y entregado por el senador Armando Traferri. Durante la ceremonia, el legislador destacó el compromiso de Pollini con el juego limpio y lo señaló como un ejemplo para las nuevas generaciones.

“Es realmente un orgullo y un honor poder hacer este reconocimiento a una persona de una trayectoria impecable y de un enorme compromiso con el juego limpio”, expresó Traferri. También remarcó que la distinción representaba al Senado provincial y reconocía tanto su carrera como su ejemplo de vida.

Nacido en 1938, Pollini dirigió su primer partido en 1954, cuando tenía 16 años. Al retirarse, en 1989, acumulaba 1.300 encuentros oficiales, además de numerosos partidos amistosos. A lo largo de su carrera arbitró en la Copa Argentina, torneos regionales y la Copa de Oro Santa Fe. En 2013 fue nominado inspector de árbitros de la FIFA.

Además de dirigir, dedicó buena parte de su vida a enseñar y formar árbitros. Al agradecer la distinción, sostuvo que siempre mantuvo un perfil bajo y recordó la importancia de actuar con honestidad: “A los árbitros les inculqué ser honestos y actuar con el mismo criterio tanto para los poderosos como para los más débiles”.

Pollini concluyó que la credibilidad es el mayor capital de quien ejerce la función arbitral y que aplicar las reglas con el mismo criterio para todos permite construir “una imagen invulnerable de honestidad”. El acto contó con la presencia de instructores, profesores y árbitros formados por el homenajeado, además de vecinos y autoridades de Pujato.