Sábados Distintos: una edición especial para celebrar la previa del Día de la Madre en Estancia Damfield

Estancia Damfield presenta una nueva edición de Sábados Distintos, esta vez con una propuesta especial en la previa del Día de la Madre. El encuentro tendrá lugar el sábado 17 de octubre, de 13 a 20 h, y reunirá actividades recreativas, experiencias de bienestar, entretenimiento y opciones para disfrutar de una tarde diferente en un entorno natural.

La jornada contará con una programación pensada para todas las edades. A las 16 h se realizará una clase de yoga, mientras que a las 17 h llegará el esperado show de magia, una propuesta para disfrutar en familia.

Durante toda la tarde, de 13 a 20 h, también habrá un taller de arte y un parque de juegos inflables para los más chicos, con una entrada de $10.000 por niño que incluye el acceso a todos los juegos, un presente para las mamás y sorteos especiales de Rosapark.

Además, la Feria AURA celebrará una edición especial por el Día de la Madre, con propuestas de emprendedores y opciones de regalos para sorprender a mamá y encontrar ese detalle especial.

Como en cada edición, Sábados Distintos busca generar espacios de encuentro para la comunidad, combinando naturaleza, entretenimiento y propuestas para compartir. Una invitación a salir de la rutina, disfrutar al aire libre y celebrar los vínculos en la previa de una fecha tan especial.

INFORMACIÓN DEL EVENTO

Evento: Sábados Distintos | Edición pre Día de la Madre.

Fecha: sábado 17 de octubre.

Horario: de 13 a 20 h.

Lugar: Estancia Damfield, Funes, Santa Fe.

16 h: clase de yoga.

17 h: show de magia.

De 13 a 20 h: taller de arte, parque de juegos inflables y Feria AURA.

Entrada al parque de juegos: $10.000 por niño. Incluye acceso a todos los juegos,

un presente para las mamás y sorteos especiales de Rosapark.

Estancia Damfield invita a vivir una tarde distinta, con actividades para disfrutar juntos y propuestas para celebrar a mamá