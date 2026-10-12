Más de 60 bodegas, gastronomía y música en vivo: ya están a la venta las entradas para el Festival de Vinos en Estancia Damfield

El próximo domingo 6 de diciembre, Estancia Damfield será escenario de una nueva edición de LA TM + Festival de Vinos — Edición Fin de Año, una propuesta que reunirá a amantes del vino, la gastronomía y la música en una experiencia pensada para celebrar y despedir el año.

Desde las 19:30 hs, el público podrá disfrutar de una degustación libre de vinos, vermut y distintas etiquetas de más de 60 bodegas, en un encuentro que combina el mundo del vino con una propuesta gastronómica y de entretenimiento.

La celebración es organizada en conjunto por LA TM de Tommy Muñoz, La Vinoteca de Arlequín y Estancia Damfield, y contará además con música y diferentes propuestas para disfrutar durante toda la jornada.

La edición de fin de año promete ser un encuentro especial para compartir con amigos, descubrir nuevas etiquetas, disfrutar de buena gastronomía y brindar juntos por todo lo que dejó el año.

Las entradas ya están a la venta, con una preventa disponible para quienes quieran asegurarse su lugar con anticipación.

📍 Estancia Damfield — Funes, Santa Fe

📅 Domingo 6 de diciembre

🕢 Desde las 19:30 hs

🍷 Más de 60 bodegas

🎶 Música + gastronomía + degustación libre

LA TM + Festival de Vinos. Una noche para brindar, disfrutar y despedir el año todos juntos.

Tickets online: https://compras.evento-simple.com/damfield

Más info: 341 363 4169