Más de 60 bodegas, gastronomía y música en vivo: ya están a la venta las entradas para el Festival de Vinos en Estancia Damfield
Llega una gran fiesta para despedir el año con amigos. Es organizado por LA TM de Tommy Muñoz, La Vinoteca de Arlequín y Estancia Damfield. Cómo comprar las tarjetas.
El próximo domingo 6 de diciembre, Estancia Damfield será escenario de una nueva edición de LA TM + Festival de Vinos — Edición Fin de Año, una propuesta que reunirá a amantes del vino, la gastronomía y la música en una experiencia pensada para celebrar y despedir el año.
Desde las 19:30 hs, el público podrá disfrutar de una degustación libre de vinos, vermut y distintas etiquetas de más de 60 bodegas, en un encuentro que combina el mundo del vino con una propuesta gastronómica y de entretenimiento.
La celebración es organizada en conjunto por LA TM de Tommy Muñoz, La Vinoteca de Arlequín y Estancia Damfield, y contará además con música y diferentes propuestas para disfrutar durante toda la jornada.
La edición de fin de año promete ser un encuentro especial para compartir con amigos, descubrir nuevas etiquetas, disfrutar de buena gastronomía y brindar juntos por todo lo que dejó el año.
Las entradas ya están a la venta, con una preventa disponible para quienes quieran asegurarse su lugar con anticipación.
📍 Estancia Damfield — Funes, Santa Fe
📅 Domingo 6 de diciembre
🕢 Desde las 19:30 hs
🍷 Más de 60 bodegas
🎶 Música + gastronomía + degustación libre
LA TM + Festival de Vinos. Una noche para brindar, disfrutar y despedir el año todos juntos.
Tickets online: https://compras.evento-simple.com/damfield
Más info: 341 363 4169