Madrugada violenta en Roldán: lo llamaron desde afuera de su casa y le dispararon cuatro veces cuando salió
El joven herido tiene 27 años y presenta lesiones en las piernas, por lo que deberá ser operado. Aseguró que iban encapuchados y no pudo reconocer a quienes le tiraron.
En la madrugada de este lunes, un joven de 27 años fue herido por disparos de armas de fuego. Ocurrió a las 3:30 horas sobre la vereda su casa, en calle Libertad al 100, y fue trasladado por una ambulancia al SAMCO de Roldán.
Fue su madre quien alertó a la policía de lo sucedido. Luego, el hombre contó a los efectivos que salió de su domicilio al escuchar que lo llamaban desde el exterior. Mencionó que fue increpado por varios sujetos encapuchados que efectuaron cuatro disparos en su dirección, aunque aseguró no poder identificarlos.
Según las primeras informaciones médicas, el lesionado presentaría heridas en ambas piernas y está prevista una intervención quirúrgica, sin riesgo de vida.