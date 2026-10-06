Reconocimiento oficial: Somos Uno recibió la categorización como Centro de Formación laboral para personas con discapacidad

Hace pocos días el centro de integración escolar Somos Uno recibió la categorización como Centro de Formación laboral para personas con discapacidad, un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Igualdad y Derechos Humanos de la provincia que respalda la labor diaria que cumplen en Roldán tanto con sus concurrentes como con las familias.

“Lo imaginado tiempo atrás es un hecho Gracias a todos los que acompañaron este proceso”, celebraron quienes forman parte del espacio en la ciudad al tiempo que comunicaron que las personas inscriptas serán contactadas a partir de esta semana para comenzar con las entrevistas formales necesarias para la inclusión.

En lo que respecta al aspecto formal, la institución -con domicilio en calle San Martín N° 989 de la ciudad de Roldán – fue categorizada en la prestación Formación Laboral y Aprestamiento Laboral, Categoría C, doble jornada simple y cupo para diecisiete (17) concurrentes, por cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente, como Prestador de Servicios del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La misma tendrá vigencia hasta el 28 de enero de 2030.