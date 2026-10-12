Cómo evitar caer en estafas virtuales: charla gratuita para adultos mayores en Roldán

La Municipalidad de Roldán invita a la charla «Prevención y detección de estafas digitales», una propuesta organizada por el municipio en conjunto con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia y la diputada provincial Silvana Di Stefano, dirigida especialmente a personas mayores.

La actividad será dictada por Cata Pazos y se desarrollará el martes 13 de octubre, a las 16:00 horas, en el Centro de Jubilados y Pensionados de Roldán, ubicado en Independencia 176.

La jornada tiene como objetivo brindar herramientas para reconocer y evitar los engaños y fraudes que se realizan a través de medios digitales, una problemática que afecta cada vez más a las personas mayores.