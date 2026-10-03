La comuna de San Jerónimo clausuró una planta de acopio por reiteradas faltas e incumplimientos

La comuna de San Jerónimo clausuró el viernes la planta de acopio ubicada en calle Belgrano, entre Mitre y Estrasburgo, debido a reiterados incumplimientos administrativos y de exigencias en Higiene y Seguridad. El lugar es explotado actualmente por la Cooperativa Agrícola de Camilo Aldao.

Las infracciones detectadas “ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y perjudican la calidad de vida de los vecinos”, comunicaron las autoridades locales. En ese sentido, señalaron que la entidad fue debidamente notificada de los requisitos que debía cumplir para su normal desenvolvimiento, hasta que se concretaron los plazos legales.

“Al no haber cumplido en ningún momento con los mismos, se procede dentro del marco legal y de las facultades propias del gobierno comunal”, establecieron.

A partir de ahora, la cooperativa puede regularizar su situación, siempre y cuando cumpla con las exigencias requeridas. “Desde la comuna lamentamos llegar a esta clausura, pero bajo ningún aspecto se puede permitir operar a una empresa mientras pone en riesgo a los trabajadores y perjudica a los vecinos”, señalaron.