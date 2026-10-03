Día Mundial de lucha contra la rabia: este sábado hay jornada especial de vacunación gratuita en Roldán

En el marco de esta fecha de concientización sanitaria global, la jornada se realizará el sábado 3 de octubre, de 10 a 15, en el SUM del Paseo de la Estación.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Rabia, que se conmemora hoy, la Municipalidad de Roldán informa que llevará adelante una jornada especial de vacunación antirrábica gratuita, el sábado 3 de octubre, de 10 a 15, en el SUM del Paseo de la Estación.

Desde el área recordaron que la vacuna antirrábica es gratuita durante todo el año, y puede aplicarse de lunes a viernes, de 13 a 16, en el Móvil de Sanidad Animal.

La rabia es una enfermedad mortal y zoonótica, es decir, transmisible a las personas, pero que puede prevenirse mediante la vacunación. Desde el Municipio remarcaron la importancia de mantener al día la vacunación de mascotas, bajo la consigna «vacunar es protegerlos y protegernos».