Industria en expansión con sede en Carcarañá busca sumar cuatro perfiles a su equipo

Empresa con sede en Carcarañá abre una búsqueda laboral para incorporar cuatro perfiles a su equipo:

#Encargado de pañol

#Analista senior de compras nacionales

#Líder de gestión de consultas y CRM

#Analista Junior de Gestión de Consultas y CRM

Quienes cumplan los requisitos detallados a continuación, deben enviar su CV a recepcion@emmsainoxidables.com.ar. En el asunto del email deben poner el nombre del puesto para el cual se presentan.

tel: 3413 252893