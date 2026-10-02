Industria en expansión con sede en Carcarañá busca sumar cuatro perfiles a su equipo
La modalidad de trabajo para todos los puestos es presencial. Toda la info, a un click.
Empresa con sede en Carcarañá abre una búsqueda laboral para incorporar cuatro perfiles a su equipo:
#Encargado de pañol
#Analista senior de compras nacionales
#Líder de gestión de consultas y CRM
#Analista Junior de Gestión de Consultas y CRM
Quienes cumplan los requisitos detallados a continuación, deben enviar su CV a recepcion@emmsainoxidables.com.ar. En el asunto del email deben poner el nombre del puesto para el cual se presentan.
tel: 3413 252893