Rotonda en la A012 y ruta 9: el Municipio se reunió con vecinales y presentó imágenes de la obra

La Municipalidad de Roldán convocó a las vecinales de la ciudad a un encuentro de trabajo para informar sobre el estado de avance del proyecto de construcción de una rotonda canalizada e iluminada en la intersección de la Ruta Nacional A012 y la Ruta Nacional 9, uno de los nodos viales más conflictivos y transitados del territorio local.

Del encuentro participaron, además del intendente Daniel Escalante, Gabriel Rosti, coordinador operativo de la Unidad de Gestión del Gobierno de Santa Fe; María Victoria Santi, directora provincial de Gestión para el Financiamiento Externo; Benjamín Giannetti, subadministrador de Vialidad Provincial; y otras autoridades provinciales del Ministerio de Economía y de distintas áreas de la administración provincial. También estuvieron presentes Carlos Manuel Alustiza, presidente del Concejo Municipal, junto a los concejales Marcelo Cristiani, Carina Ziraldo y Mariel Reijenber.

Durante la reunión, se expuso a los vecinos el diagnóstico técnico y territorial que fundamenta la obra, elaborado a partir de datos relevados por la Dirección Nacional de Vialidad. Según ese informe, Roldán registró en los últimos doce años un crecimiento poblacional del 110%, lo que elevó su población a cerca de 40.000 habitantes, distribuidos entre el casco histórico y los nuevos barrios periféricos, una transformación territorial que intensificó la necesidad de conectividad y de desplazamientos cotidianos entre los distintos sectores de la ciudad.

El informe técnico también detalla que por la intersección circulan a diario miles de vehículos: la Ruta A012, utilizada como corredor de carga pesada agroexportadora hacia el Cordón Industrial, registra un tránsito medio diario de hasta 14.800 vehículos, mientras que la Ruta Nacional 9 presenta un flujo cercano a los 14.000 vehículos diarios, con un alto porcentaje de transporte pesado y de pasajeros. La confluencia de ambos corredores, sumada a las velocidades registradas en el tramo, fue señalada como un factor de riesgo para la seguridad vial de quienes a diario transitan ese cruce.

En ese marco, desde el municipio remarcaron que la obra proyectada no solo apunta a ordenar el tránsito, sino también a consolidar la integración territorial de la ciudad, conectando de manera segura a los barrios periféricos con el casco histórico y facilitando el acceso a instituciones educativas, de salud, deportivas y comerciales.

El resultado de este primer encuentro refleja la gestión que el intendente Daniel Escalante y la diputada provincial Silvana Di Stefano vienen llevando adelante ante el Gobierno de Santa Fe para que esta obra, largamente reclamada por los vecinos, se concrete en beneficio de los roldanenses.

El encuentro con las vecinales se enmarca en la política de trabajo conjunto que lleva adelante la gestión municipal, con el objetivo de mantener informada a la comunidad sobre las gestiones que se realizan ante los organismos competentes para la concreción de la obra.