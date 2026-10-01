Cena, música en vivo y brindis: el club San Lorenzo se viste de gala para celebrar su aniversario con una gran fiesta

La noche del sábado 17 de octubre será especial para San Lorenzo. Luego de mucho tiempo, el club celebrará su aniversario, el 74°, con una gran fiesta en su salón más amplio. El evento es un reflejo del crecimiento que ha tenido la institución en los últimos años y propone reencontrar a quienes están actualmente allí con las generaciones pasadas. Las tarjetas ya están a la venta.

“Va a ser un evento grande en nuestro salón. Tendremos una banda en vivo que nos acompañará, Mi Bonita Cumbia, un DJ pasará música y habrá baile para disfrutar en familia”, describió el presidente Sebastián Galván en charla con El Roldanense. La fiesta será conducida por locutores y también habrá tiempo para menciones honoríficas a personalidades del club.

La celebración comenzará a las 21 horas. “Decidimos realizar la fiesta aniversario después de años en que no se hacía, ya que el club está ordenado y encaminado para seguir creciendo”, contó Galván. “Invitamos a todos los socios actuales y a los que alguna vez formaron parte de esta institución. Queremos que se acerquen y vean cómo creció el club, lo lindo que está, y pasemos una noche inolvidable”, dijo.

Para reservar con anticipación las tarjetas, comunicarse con la secretaría del club al 3412843609. Se podrá acceder a la noche completa, con entrada, plato principal y postre, y también a la medianoche para el brindis, con consumición y acceso al show. Además, habrá menú infantil y animación para menores de 10 años, y buffet con venta de bebidas frías durante toda la noche.