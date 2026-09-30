Como un PacMan: capitales orientales siguen quedándose con comercios locales

Primero fue un supermercado en Tierra de Sueños 3 y después la compra de un fondo de comercio en Tierra de Sueños 2. Pero el PacMan oriental siguió creciendo en Roldán: un bazar en el casco céntrico, la adquisición de otra gran superficie comercial en el cruce de rutas, y la apertura de otro supermercado sobre calle Gálvez avanzaron en la grilla.

Ahora la ruleta volvió a girar y un nuevo super chino abre donde funcionó el supermercado Tina, que estuvo muy pocos meses abierto en la esquina de Ruta 9 y Amenábar y, tras acumular deudas insalvables con proveedores y empleados, bajó la persiana.

Este miércoles apareció en la ventana un cartel donde puede leerse «supermercado» escrito en chino. Es decir, el perfil del comercio no cambia pero si sus dueños: de estar manejado por capitales locales pasa a manos orientales.

Incluso este medio pudo saber que también sobre la Ruta 9 y no muy lejos de este nuevo súper avanza otro proyecto comercial de envergadura, bajo bandera china.

El creciente interés de estos capitales por desembarcar en la zona excede a Roldán y se desplaza también a otras ciudades como Rosario, o Funes e incluso localidades del cordón industrial.

De hecho, en Funes no sólo abrieron un bazar y supermercados sino que también están a punto de cortar cintas de una mega superficie comercial de más de 3000 metros cuadrados, con locales comerciales y oficinas que, según publicó el portal InfoFunes, en una segunda fase podría incorporar entre 15 y 20 locales de aproximadamente 200 metros cuadrados cada uno, destinados a gastronomía, servicios y comercios minoristas, convirtiendo al predio en un verdadero paseo comercial sobre la ruta 9, muy cercano al límite con Roldán.

Incluso, la misma firma aparece vinculada a uno de los proyectos que más expectativa generó durante las últimas semanas: la posibilidad de instalar en Funes un parque de diversiones cubierto de grandes dimensiones.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿es necesario regular el avance o, como pregonan desde el Gobierno Nacional, el mercado se regula solo?