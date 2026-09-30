Los hermanos roldanenses de la avioneta que traía cocaína sumaron nuevos cargos: fueron imputados por lavado narco

La Fiscalía Federal de Venado Tuerto investiga una trama de lavado de activos vinculada con los cargamentos de cocaína transportados desde Bolivia en vuelos clandestinos. La causa tiene como imputados a los hermanos Santiago y Juan Cruz Borras, su tío Guillermo y un abogado de Melincué, acusados de blanquear dinero narco mediante la compra de vehículos y un fondo de comercio. El padre de los hermanos también aparece mencionado en la investigación.

La audiencia de imputación se realizó este lunes en los tribunales federales de Venado Tuerto, donde cuatro fiscales expusieron la teoría sobre una estructura que, según la acusación, operaba de manera organizada y habitual desde septiembre de 2025 para introducir dinero del narcotráfico en el circuito económico legal.

Los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina y Daniela Ghiorzi sostuvieron que los hermanos Santiago Borras y Juan Cruz Borras, el abogado Maximiliano Camerlo Grillo y Guillermo Borras llevaron adelante distintas maniobras de lavado de activos mediante la adquisición de bienes, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los fondos y, en algunos casos, la verdadera titularidad de las propiedades.

Entre las operaciones investigadas figuran la compra de un corralón de materiales en Melincué, la adquisición de vehículos y el alquiler del inmueble donde funcionaba el emprendimiento. Para la Fiscalía, los involucrados no contaban con capacidad económica justificable para afrontar esas inversiones.

La investigación es una derivación de la causa por el tráfico de los 321 kilos de cocaína incautados el 12 de mayo pasado en un campo de Villa Eloísa, luego de que una avioneta procedente de Bolivia aterrizara con el cargamento. El expediente es llevado adelante por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y su delegación regional NEA.