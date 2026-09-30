Los hermanos roldanenses de la avioneta que traía cocaína sumaron nuevos cargos: fueron imputados por lavado narco
Se encuentran detenidos desde el aterrizaje de la avioneta narco en Villa Eloísa, a mediados de mayo. Ahora sumaron una causa por blanquear dinero ilegal.
La Fiscalía Federal de Venado Tuerto investiga una trama de lavado de activos vinculada con los cargamentos de cocaína transportados desde Bolivia en vuelos clandestinos. La causa tiene como imputados a los hermanos Santiago y Juan Cruz Borras, su tío Guillermo y un abogado de Melincué, acusados de blanquear dinero narco mediante la compra de vehículos y un fondo de comercio. El padre de los hermanos también aparece mencionado en la investigación.
La audiencia de imputación se realizó este lunes en los tribunales federales de Venado Tuerto, donde cuatro fiscales expusieron la teoría sobre una estructura que, según la acusación, operaba de manera organizada y habitual desde septiembre de 2025 para introducir dinero del narcotráfico en el circuito económico legal.
Los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina y Daniela Ghiorzi sostuvieron que los hermanos Santiago Borras y Juan Cruz Borras, el abogado Maximiliano Camerlo Grillo y Guillermo Borras llevaron adelante distintas maniobras de lavado de activos mediante la adquisición de bienes, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los fondos y, en algunos casos, la verdadera titularidad de las propiedades.
En la nueva investigación por lavado, los fiscales también señalaron a Christian Borras, padre de los hermanos, como presunto prestanombre de sus hijos. Sin embargo, no fue imputado en esta audiencia. En cambio, Guillermo Borras, tío de los jóvenes, sí quedó formalmente acusado por su participación en las maniobras de blanqueo.
A pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso la prisión preventiva hasta el 12 de mayo de 2027 para los hermanos Borras y el abogado Camerlo Grillo.