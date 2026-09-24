Música, gastronomía y tradición: las dos propuestas especiales de El Casco Bar para este fin de semana

El próximo fin de semana, El Casco de Estancia Damfield propone dos encuentros especiales para disfrutar de la música, la gastronomía y el encuentro.

El viernes 25 de septiembre, desde las 21 h, llega una nueva Noche Española, una propuesta inspirada en los sabores, la música y las tradiciones españolas. La experiencia será con modalidad todo incluido de comida y bebida, para disfrutar de una noche diferente en un entorno especial. El valor de la tarjeta por persona es de $45.000 reservado de manera anticipada.

El domingo 27 de septiembre, de 12 a 17 h, será el turno de Peña Los Aromos, una propuesta para disfrutar de la música popular, artistas en vivo, gastronomía y el espíritu de las peñas, en un encuentro pensado para compartir en familia y con amigos. La participación es únicamente con reserva previa.

Ambas propuestas forman parte de la agenda de El Casco, el espacio gastronómico de Estancia Damfield que continúa sumando encuentros que combinan música, gastronomía y experiencias en un entorno natural.

El Casco – Estancia Damfield

Av. Miguel Galindo y Autopista Rosario, Córdoba – Funes, Santa Fe.

Más información y reservas: 341 761 0000