Deporte, bienestar y una jornada para disfrutar al aire libre: se viene el Social Running Festival en Estancia Damfield

El domingo 27 de septiembre, Estancia Damfield será sede de la segunda edición del Social Running Festival, una propuesta que combina deporte, naturaleza y bienestar para disfrutar en familia, con amigos y junto a las mascotas.

La jornada comenzará a las 9:00, con largada a las 10:00, y contará con cuatro propuestas: Running 5K, Running 10K, Caminata 5k y Caninata 5K.

La inscripción tiene un valor a partir de los $26.000 e incluye remera para los primeros 200 inscriptos, participación en el After Running y a las activaciones de marca ese día.

UNA JORNADA PARA MOVERSE Y COMPARTIR

La propuesta continuará durante el día con actividades gratuitas y abiertas a quienes quieran sumarse:

11:00: Master Class de Zumba.

12:00: Clase de Yoga.

Además, en el marco de la Caninata 5K, el Dr. Cossia acompañará la jornada invitando a los participantes a disfrutar del recorrido junto a sus compañeros de cuatro patas. Será una propuesta para moverse, compartir y disfrutar del aire libre junto a las mascotas.

La presencia del Dr. Cossia se vincula también con la próxima llegada a Funes del Sanatorio Veterinario Dr. Cossia, que funcionará las 24 horas.

El Social Running Festival propone así una jornada que reúne running, bienestar, naturaleza y comunidad, con actividades para disfrutar más allá de la competencia.

SOCIAL RUNNING FESTIVAL

📅 Domingo 27 de septiembre

📍 Estancia Damfield – Funes

🕘 Apertura: 9:00 | Largada: 10:00

🏃 Running 5K | Running 10K | Caminata 5k | 🐾 Caninata 5K

💃 Zumba gratuita: 11:00

🧘 Yoga gratuito: 12:00

🎽 Remera para los primeros 200 inscriptos

🎉 After Running | 🚗 Estacionamiento incluido

Tickets online: https://compras.evento-simple.com/damfield

Más info: 341 363 4169