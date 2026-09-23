Deporte, bienestar y una jornada para disfrutar al aire libre: se viene el Social Running Festival en Estancia Damfield
La propuesta combina deporte y naturaleza para disfrutar en familia, con amigos o mascotas. Habrá running de 5 y 10k, caminata, clase de zumba y yoga. Cómo inscribirse.
El domingo 27 de septiembre, Estancia Damfield será sede de la segunda edición del Social Running Festival, una propuesta que combina deporte, naturaleza y bienestar para disfrutar en familia, con amigos y junto a las mascotas.
La jornada comenzará a las 9:00, con largada a las 10:00, y contará con cuatro propuestas: Running 5K, Running 10K, Caminata 5k y Caninata 5K.
La inscripción tiene un valor a partir de los $26.000 e incluye remera para los primeros 200 inscriptos, participación en el After Running y a las activaciones de marca ese día.
UNA JORNADA PARA MOVERSE Y COMPARTIR
La propuesta continuará durante el día con actividades gratuitas y abiertas a quienes quieran sumarse:
- 11:00: Master Class de Zumba.
- 12:00: Clase de Yoga.
Además, en el marco de la Caninata 5K, el Dr. Cossia acompañará la jornada invitando a los participantes a disfrutar del recorrido junto a sus compañeros de cuatro patas. Será una propuesta para moverse, compartir y disfrutar del aire libre junto a las mascotas.
La presencia del Dr. Cossia se vincula también con la próxima llegada a Funes del Sanatorio Veterinario Dr. Cossia, que funcionará las 24 horas.
El Social Running Festival propone así una jornada que reúne running, bienestar, naturaleza y comunidad, con actividades para disfrutar más allá de la competencia.
SOCIAL RUNNING FESTIVAL
📅 Domingo 27 de septiembre
📍 Estancia Damfield – Funes
🕘 Apertura: 9:00 | Largada: 10:00
🏃 Running 5K | Running 10K | Caminata 5k | 🐾 Caninata 5K
💃 Zumba gratuita: 11:00
🧘 Yoga gratuito: 12:00
🎽 Remera para los primeros 200 inscriptos
🎉 After Running | 🚗 Estacionamiento incluido
Tickets online: https://compras.evento-simple.com/damfield
Más info: 341 363 4169