San Jerónimo: la comuna avanza con el último tramo de pavimentación de avenida de Las Américas
Se trata de una obra crucial en el programa integral de infraestructura urbana que lleva adelante la localidad. Además, el taller Giros hizo un viaje recreativo a Rosario.
La comuna de San Jerónimo avanza con la última etapa para completar la repavimentación de avenida de Las Américas, transformando promesas en obras.
«Con esta etapa estamos completando el nuevo pavimento para Avenida de las Américas entre Hamburgo y el límite, renovando esta transitada avenida de nuestra localidad», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.
Desde la comuna graficaron que esta no es una obra aislada, es otro paso dentro del programa integral de mejora de la infraestructura urbana que lleva adelante la localidad, y que tras 9 años ha permitido transformar San Jerónimo Sud.
«Mejores calles significan mayor seguridad vial, mejor conectividad y, sobre todo, una mejor calidad de vida para cada vecino», concluyó Olmos.
El taller Giros sale de viaje
La localidad vecina a Roldán cuenta desde 2017 con un espacio dedicado a la integración de personas con capacidades diferentes, en donde profesionales acompañan a las familias para que puedan desarrollar una vida plena.
«Junto a las chicas del Taller Giros conocimos La Granja de la Infancia en la ciudad de Rosario, en un viaje recreativo y educativo que nos permitió compartir una hermosa tarde, junto a ellos y docentes», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.
Desde la comuna recuerdan que estos espacios son fundamentales, ya que promueven la inclusión social, el desarrollo de habilidades y la autonomía personal.