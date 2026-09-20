San Jerónimo: la comuna avanza con el último tramo de pavimentación de avenida de Las Américas

La comuna de San Jerónimo avanza con la última etapa para completar la repavimentación de avenida de Las Américas, transformando promesas en obras.

«Con esta etapa estamos completando el nuevo pavimento para Avenida de las Américas entre Hamburgo y el límite, renovando esta transitada avenida de nuestra localidad», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Desde la comuna graficaron que esta no es una obra aislada, es otro paso dentro del programa integral de mejora de la infraestructura urbana que lleva adelante la localidad, y que tras 9 años ha permitido transformar San Jerónimo Sud.

«Mejores calles significan mayor seguridad vial, mejor conectividad y, sobre todo, una mejor calidad de vida para cada vecino», concluyó Olmos.

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