Se viene el Mundialito Alianza en Funes: grandes figuras del fútbol participan de la campaña de difusión

Se viene la segunda edición del Mundialito Alianza Funes, uno de los torneos infantiles con mayor trayectoria y convocatoria del país, que este octubre vuelve a elegir Estancia Damfield, en Funes, como escenario para vivir dos jornadas a puro fútbol.

El encuentro se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre y se espera una gran convocatoria de equipos, familias y aficionados que llegarán al predio para disfrutar de una verdadera fiesta del fútbol infantil.

Con una extensa trayectoria, el Mundialito Alianza Funes se convirtió en un espacio de encuentro para niños y niñas de diferentes localidades. Por sus torneos pasaron grandes figuras del deporte argentino e internacional, entre ellas Javier Mascherano, Javier Saviola, Lucas Biglia, Nicolás Pareja y Martín Demichelis, entre muchos otros referentes que dejaron su huella en el fútbol.

En esta nueva edición, el Mundialito propone volver a encontrarse alrededor de una pelota, compartiendo una experiencia donde el juego limpio, el respeto, la amistad y el disfrute son protagonistas.

La propuesta invita a clubes y equipos de toda la región a ser parte de un fin de semana pensado para disfrutar del fútbol en familia, generar nuevos vínculos y celebrar los valores que transmite el deporte.

Categorías

El Mundialito contará con categorías femeninas y masculinas:

2015

2016

2017

2018

2019