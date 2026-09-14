No todo está perdido: una aerolínea debió indemnizar a una pasajera a la que le había extraviado el equipaje

Una pasajera que viajó al exterior a principios de año logró obtener una indemnización por parte de la aerolínea Iberia luego de permanecer durante la totalidad de su viaje sin su equipaje, que recién fue localizado y entregado aproximadamente un mes después.

Al arribar a destino, se encontró con que su valija no había llegado junto con el vuelo. A partir de ese momento inició los correspondientes reclamos ante la compañía aérea, aunque durante varias semanas no recibió una respuesta concreta acerca de la ubicación ni de la fecha de entrega de sus pertenencias.

La situación generó importantes inconvenientes, ya que el viaje tenía una duración aproximada de 20 días por lo que debió permanecer durante toda su estadía sin su ropa, efectos personales y, especialmente, sin la medicación que necesitaba y que se encontraba dentro del equipaje despachado. Esto la obligó, además, a afrontar una serie de gastos imprevistos para adquirir los elementos indispensables durante su estadía en el exterior.

Finalmente, luego de aproximadamente un mes desde la pérdida y del inicio de los reclamos, el equipaje fue localizado y entregado. Sin embargo, para ese momento el viaje ya había finalizado y los perjuicios ocasionados por la demora ya se habían producido.

Ante esta situación, buscó asesoramiento legal con el objetivo de reclamar una reparación por los daños sufridos.

A partir de allí, la abogada roldanense Josefina Rentería se inició una instancia de reclamo y negociación directa con la aerolínea. Luego de distintas gestiones y reuniones, se logró arribar a un acuerdo mediante el cual recibió una indemnización por los inconvenientes y gastos ocasionados por la demora en la

entrega de su equipaje.

El conflicto pudo resolverse de manera extrajudicial, evitando la necesidad de iniciar una demanda y logrando una solución favorable para la pasajera.

El caso pone de manifiesto la importancia de buscar instancias de diálogo y negociación antes de recurrir a la vía judicial. No todo conflicto necesariamente debe terminar en un juicio: con el asesoramiento adecuado y una gestión efectiva del reclamo, muchas veces es

posible alcanzar una solución satisfactoria para las partes de manera más ágil y sin necesidad de judicializar la controversia.