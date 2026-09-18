El club Punta Chacra prepara una fiesta para recibir la primavera y lanzó una convocatoria de feriantes y bandas de música

Tras la exitosa celebración del Día del Niño, el club del barrio Punta Chacra prepara una nueva fiesta para recibir la primavera el domingo 27 de septiembre desde las 11 hasta las 18 horas. Lo hace con una propuesta superadora e ideas innovadoras que le pondrán color a la jornada. La comisión abrió la convocatoria para emprendedores que se quieran sumar a su feria y para bandas o solistas que deseen tocar en vivo.

“Estamos haciendo una apuesta más fuerte. Todo lo hacemos a pulmón, las convocatorias son ad honorem, o a la gorra si lo desean”, contó Mariana Pinat, miembro de la novel institución, en diálogo con El Roldanense. “Como no se cobra entrada, la idea es que la gente traiga alimentos no perecederos que luego donaremos”, destacó sobre el evento, que también tendrá deportes, actividades para compartir en familia y muchas sorpresas.

La invitación para quienes quieran ser parte y exhibir su marca o su talento es abierta a vecinos de la ciudad o localidades aledañas. El club brindará el espacio dentro de sus instalaciones, escenario y el soporte técnico para los shows musicales. Cabe destacar que la celebración será autogestiva y de participación colaborativa. Las inscripciones están abiertas hasta el 20/09 y se pueden hacer contactando por WhatsApp al número 3415828920.