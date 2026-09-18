Corte programado de energía en Roldán: qué barrio estará afectado durante seis horas este viernes

Vecinos de barrio Talleres, en Roldán, tendrán este viernes 18 de septiembre una interrupción programada del servicio eléctrico como consecuencia de trabajos de mantenimiento sobre una línea de baja tensión.

Según la información difundida, las tareas se desarrollarán entre las 8 y las 14, período durante el cual se verá afectado el suministro de energía eléctrica en el sector.

Los trabajos forman parte de las tareas programadas de mantenimiento de la red. No obstante, se informó que en caso de mal tiempo las actividades previstas podrán ser suspendidas.

Asimismo, la empresa aclaró que se reserva la posibilidad de restablecer el servicio antes o después del horario anunciado, de acuerdo con el desarrollo de los trabajos.