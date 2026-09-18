Persecución en el centro: los involucrados quedaron demorados por desobediencia a la autoridad

Dos jóvenes de 18 y 15 años fueron demorados este viernes en Roldán tras una persecución policial que se inició cuando intentaron eludir un control en pleno casco céntrico de la ciudad.

Según consta en el parte policial, todo se inició cuando efectivos del Comando Radioeléctrico observaron una moto Zanella 110cc circulando a alta velocidad, sin patente, con caño de escape antirreglamentario y con sus dos ocupantes sin casco.

“Se intenta identificar a los mismos pero hacen caso omiso y no detienen su marcha , imprimiendo velocidad comienzan a darse a la fuga por lo que se inicia un seguimiento controlado por varias arterias, hasta que en calles Sargento Cabral intercesión Sarmiento el conductor pierde el control del rodado cayendo ambos sobre el asfalto”, expresa el mencionado documento.

Ambos jóvenes tienen domicilio en Roldán, y fueron atendidos por personal del Sies en el lugar, quienes les practicaron curaciones y posteriormente fueron trasladados al Samco.

Además, en el momento en que se estaba llevando adelante el procedimiento, se acercaron dos personas conocidas de los jóvenes en un vehículo que fue remitido al corralón ya que no poseía documentación para circular, en tanto que quienes se trasladaban en la misma no fueron detenidos.