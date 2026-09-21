Primavera: el momento ideal para renovar tu casa, sin entrar en obras

Hoy, darle un salto de calidad a tu hogar es mucho más fácil, rápido y limpio de lo que imaginás. En Roldán, Caveda Home & Desing , presenta la línea de productos en PVC que llegaron para quedarse.

“Olvidate del polvo, los escombros y las obras eternas. Nuestros revestimientos transforman cualquier ambiente en horas”, destacaron.

¿Qué podés encontrar? Placas símil mármol: la elegancia de la piedra natural sin su costo ni mantenimiento. Wall Panel: el diseño tendencia que aporta calidez y modernidad. Pisos flotantes: resistentes, cálidos y de colocación ultra rápida. Cielorrasos de PVC: terminación perfecta y luminosa.

¿Por qué elegir PVC?

1. Instalación sin obra: Rápida, limpia, sin polvo ni escombros. Se coloca sobre la superficie existente.

2. 100% Impermeable: Ideal para los lugares más exigentes: baños, duchas, cocinas y lavaderos. No se hincha, no genera hongos ni humedad.

3. Limpieza en segundos: Solo necesitás un trapo húmedo para que quede como nuevo.

4. Liviano y seguro: Material fácil de cortar, manipular y transportar, sin riesgos.

5. CERO mantenimiento: No necesita pintura, barniz ni tratamientos anuales. Lo colocás y te olvidás. Es la solución inteligente para quienes buscan belleza, practicidad y durabilidad.

Esta primavera, animate al cambio. Pasá por el showroom de Cáveda a ver los productos y llevate la renovación que tu casa se merece.

Los Ceibos 1832, Roldán / Consultas al: 3417457703