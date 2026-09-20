Vitamina D y salud cardiovascular: las señales de alerta ante niveles bajos

La vitamina D suele ser asociada principalmente con la salud de los huesos, pero en los últimos años también despertó interés dentro de la cardiología por su relación con diferentes procesos del sistema cardiovascular. La cardióloga María Lourdes Giordano (Mat. 20.837 – Reg. Esp. 6/0920) explicó cuáles son sus principales funciones y por qué resulta importante controlar sus niveles en sangre.

“La salud cardiovascular no depende únicamente del colesterol, el peso o la presión arterial. Hoy sabemos que el funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos está ligado a múltiples factores biológicos, y uno de ellos es la vitamina D”, señaló la especialista.

Según explicó Giordano, esta vitamina actúa sobre numerosos tejidos del organismo, incluido el sistema cardiovascular. Entre sus funciones, mencionó su participación en el mantenimiento de la capa interna de los vasos sanguíneos, lo que favorece la flexibilidad arterial y puede contribuir a evitar su deterioro prematuro.

También destacó su relación con los procesos inflamatorios. “La inflamación crónica es uno de los factores implicados en la formación de placas de aterosclerosis”, indicó. En ese sentido, explicó que la vitamina D posee propiedades antiinflamatorias y también interviene en distintos procesos metabólicos.

Otro aspecto señalado por la profesional es su vínculo con el riesgo cardiometabólico. La resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 constituyen factores asociados a un mayor riesgo cardiovascular, por lo que mantener parámetros adecuados de vitamina D forma parte de una evaluación integral de la salud.

¿Qué ocurre cuando hay déficit?

Giordano advirtió que la deficiencia de vitamina D es relativamente frecuente y puede permanecer sin ser detectada durante años. Los niveles bajos han sido asociados en distintos estudios con alteraciones vinculadas a la presión arterial, la función muscular cardíaca, la inflamación vascular y la rigidez de las arterias.

“La vitamina D participa en sistemas que regulan la presión sanguínea. Su déficit puede favorecer desequilibrios que contribuyan a la hipertensión”, explicó la cardióloga.

Para prevenir la deficiencia, la especialista mencionó medidas como una exposición solar moderada y adecuada, una alimentación que incluya fuentes de vitamina D —como pescados grasos, yema de huevo y alimentos fortificados— y la realización regular de actividad física.

Suplementación: no debe realizarse por cuenta propia

La médica hizo especial hincapié en evitar la automedicación. La necesidad de suplementar vitamina D debe determinarse mediante una evaluación profesional y, cuando corresponda, un análisis de sangre que mida la 25-hidroxivitamina D.

“La suplementación debe realizarse siempre bajo supervisión profesional”, remarcó Giordano. En los casos en los que se detectan valores bajos, el médico puede establecer una dosis individualizada y realizar posteriormente los controles correspondientes.

La especialista aclaró además que la vitamina D no debe ser considerada una solución aislada para prevenir enfermedades cardiovasculares.

“La vitamina D no es una solución milagrosa ni sustituye hábitos saludables como una buena alimentación, ejercicio regular, control del estrés o vigilancia médica”, sostuvo. Sin embargo, destacó que mantener niveles adecuados puede formar parte de una estrategia integral de cuidado cardiovascular.

“La vitamina D es mucho más que una vitamina relacionada con los huesos. Su influencia sobre el corazón y las arterias la convierte en un factor relevante dentro del cuidado cardiovascular moderno”, concluyó Giordano.

Dónde realizar consultas

La cardióloga María Lourdes Giordano atiende en los consultorios ubicados en 1° de Mayo 269. Los turnos pueden solicitarse al 341 6963101.

Además, brinda atención en ADA, donde las consultas y turnos se coordinan al 341 3548729.