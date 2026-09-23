A puro ritmo: alumnos de la escuela Fiscal harán su viaje de egresados y organizan una matinée para juntar fondos

Los chicos de sexto y séptimo año del turno tarde de la escuela Fiscal realizarán pronto su viaje de egresados a Mendoza. Para recaudar fondos que los ayuden a solventar el traslado y la estadía allí, organizan una matinée primaveral que se hará en el patio interno de la escuela este viernes 25 de septiembre de 20 a 23 horas.

“Habrá música, premios, servicio de buffet, kiosco y sorteos, con regalos que donaron las familias”, contó la madre de uno de los alumnos a El Roldanense. Y no solo eso, al baile de los chicos se sumarán las batallas de farmeo para saber quién tiene más aura dentro del colegio.

El evento es abierto a toda la comunidad. Es decir, podrán acudir chicos que no necesariamente son estudiantes de la institución. En la preventa, la entrada tiene un valor de $4.000, mientras que en la puerta saldrá $5.000. Para comprar la tarjeta y asistir a la matinée, contactar al 3416431585.