Roldán vuelve a sacar su poder industrial a la calle y Avenida Pellegrini se llena de máquinas

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, junto a la Unión de Empresarios Industriales de Roldán (UNEMPIR), confirmó que ya son más de 40 las empresas roldanenses que participarán de la segunda edición de la Feria Industrial «Roldán Produce», que se realizará este jueves y viernes sobre calle Pellegrini, entre Alte. Brown y Las Heras.

La actividad comenzará el jueves 24 de septiembre, de 13 a 19:30, con la exposición de las empresas participantes, que mostrarán sus productos, servicios, procesos e innovaciones. Ese mismo día, de 19:30 a 23, se realizará un After Office en las instalaciones del SUM.

El viernes 25 de septiembre, la feria continuará de 8 a 13. De 13 a 14 se realizarán las palabras de las autoridades, y a partir de las 14 se llevará a cabo la entrega de premios a las escuelas secundarias que participaron del concurso «Innovar para Producir», con lo que cerrará esta nueva edición del evento.

La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.