“Tengo mucha esperanza”: el pedido de justicia de la esposa de Ariel Simoncini

Ariel Simoncini fue asesinado el 7 de enero de 2023, cuando acudió a encontrarse con personas que habían publicado una oferta de una motocicleta en Marketplace en Rosario. Su esposa, Paula, destacó el trabajo de la Fiscalía y espera que los responsables reciban la pena máxima.

A más de tres años del asesinato del vecino roldanense, su familia continúa atravesando el dolor de la pérdida y, al mismo tiempo, sostiene la esperanza de que finalmente llegue la justicia.

Ariel fue asesinado el 7 de enero de 2023 luego de concurrir a un encuentro pactado a través de Marketplace, donde se ofrecía una motocicleta. Había ido solo y, según la investigación, el supuesto interés en concretar la compra habría sido utilizado como una maniobra para robarle dinero.

“Yo lo estoy viviendo con mucha esperanza y mucha confianza en la Fiscalía, que hizo un muy buen trabajo”, expresó Paula, su esposa, sobre el juicio que comenzó este martes y en el marco del cual piden cadena perpetua para los acusados del terrible hecho.

En diálogo con medios de prensa a la salida de la primera audiencia, la mujer recordó que apenas dos meses después del crimen los investigadores ya contaban con indicios sobre las personas presuntamente involucradas.

Desde entonces, la familia atravesó años marcados por el dolor, la incertidumbre y la espera. “Fueron tres años y medio muy dolorosos, pero se pudieron atravesar”, señaló Paula, quien también manifestó su agradecimiento por el avance de la causa.

La mujer espera que el proceso judicial concluya con una condena ejemplar para los acusados. “Tengo mucha, mucha esperanza de que se va a llegar a la condena máxima, que es lo que se está pidiendo por ambos casos”, afirmó.

El recuerdo de aquel día permanece unido a momentos familiares que debían ser de celebración. El crimen ocurrió dos días después del cumpleaños de uno de sus hijos, que acababa de cumplir cinco años, y cerca también de la mayoría de edad del hijo mayor de Ariel.

Paula no estaba junto a él cuando se produjo el encuentro. Se encontraba festejando su cumpleaños, mientras Ariel había salido solo para concretar la presunta compra de la motocicleta. Esa circunstancia le evitó presenciar el episodio, pero no logró atenuar el impacto de una pérdida que transformó para siempre la vida de toda la familia.

“Me acuerdo de todo lo anterior, hasta querer llegar a la compra de la moto”, relató. Sus palabras reconstruyen los últimos momentos de una rutina que parecía cotidiana y que terminó en una tragedia.

Hoy, mientras la causa avanza, Paula sostiene el reclamo de justicia en nombre de Ariel, de sus hijos y de toda la familia. “Estoy muy conforme con el trabajo de la Fiscalía y muy agradecida”, expresó. Y, sobre todo, mantiene intacta la esperanza de que el proceso llegue a una resolución y que los responsables reciban la máxima pena solicitada por la acusación.