La escuela Pedro Durst recibió más de $19 M de la Provincia: a qué los destinará

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe hizo entrega de $19.978.000, provenientes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), a la Escuela N° 6408 «Pedro Durst», de la ciudad de Roldán.

Los fondos serán destinados a la renovación de pisos del establecimiento, una mejora que permitirá seguir fortaleciendo las condiciones edilicias para toda la comunidad educativa.

La entrega fue realizada por el intendente de Roldán, Daniel Escalante, en el marco de una gestión que contó con el acompañamiento de la diputada provincial Silvana Di Stefano y fue rubricada por el ministro de Educación de la Provincia, José Goity.

Desde el Municipio destacaron la importancia de acompañar este tipo de gestiones, que contribuyen al crecimiento y mantenimiento de las instituciones educativas de la ciudad.