Horacio, Inés y Sari se suman a la campaña “Contalo” para visibilizar la enfermedad de Krabbe

Sarita nació prematura y a los ocho meses de vida empezó con síntomas. Según relatan en este video, sus padres comenzaron a movilizarse para ver de qué se trataba y en diciembre de 2025 tuvieron el diagnóstico de la enfermedad de Krabbe.

Hoy el «team sari» se encarga de acompañar a la bebé roldanense en su día a día.

«Lo que mas nos funcionó es el amor terapia» dice su mamá sin dudarlo al tiempo que diferentes profesionales cuentan las terapias que llevan adelante para que Sari lleve una mejor calidad de vida.

Septiembre es el mes de visibilización de las leucodistrofias y este año el lema es «Contalo», por eso decidieron hacer este video con la intención de difundir no sólo la enfermedad sino recalcar la necesidad de que en el país pueda llegar el screaning de nacimiento para que se puedan detectar los síntomas y empezar a trabajar desde los primeros días de vida.