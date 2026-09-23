Asamblea de la Vecinal San Eduardo
Se realizará el día 2 de octubre del 2026 a partir de las 19 horas, en Malvinas e islas del Sur 208.
La Asociación Vecinal San Eduardo, convoca a sus vecinos a concurrir a la asamblea de vecinos a realizarse el día 2 de octubre del 2026 a partir de las 19 horas, en Malvinas e islas del Sur 208, con el fin de elegir sus nuevas autoridades.
Deberán concurrir con DNI. podrán contar con la posibilidad de participar también de forma remota con el siguiente enlace Asamblea Vecinal San Eduardo
Viernes, 2 de octubre · 19:00 – 20:00
Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires
Información para unirse con Google Meet
Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/mia-amsz-emq