Asamblea de la Vecinal San Eduardo

La Asociación Vecinal San Eduardo, convoca a sus vecinos a concurrir a la asamblea de vecinos a realizarse el día 2 de octubre del 2026 a partir de las 19 horas, en Malvinas e islas del Sur 208, con el fin de elegir sus nuevas autoridades.

Deberán concurrir con DNI. podrán contar con la posibilidad de participar también de forma remota con el siguiente enlace Asamblea Vecinal San Eduardo

Viernes, 2 de octubre · 19:00 – 20:00

Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/mia-amsz-emq