La Ciudad

Se viene la segunda edición de la Eli Fest en el Paseo de la Estación: habrá bandas en vivo, baile y servicio de buffet

El evento es a beneficio de Eliseo, el niño roldanense de casi tres años que necesita viajar a la India para acceder a un costoso tratamiento. La familia aún necesita reunir casi 50 mil dólares.

24 DE septiembre DE 2026

El próximo sábado 11 de octubre se realizará la segunda edición de la Eli Fest a beneficio Eliseo, el niño roldanense de casi tres años que nació con hidrocefalia y atravesó diferentes complicaciones de salud. El evento solidario comenzará a las 19 horas y se hará en el Paseo de la Estación, tal como se hizo en una primera ocasión a comienzos de febrero.

La jornada tendrá bandas en vivo, DJ’s que ambientarán la tardecita con música, grupos de baile K-Pop y diferentes sorteos, con entrada libre y gratuita. También habrá servicio de buffet con venta de hamburguesas, tortas y bebidas. “Invitamos a la comunidad a acercarse para que se mantenga viva la causa”, contó Iván, padre de Eliseo, a El Roldanense.

A comienzos de septiembre, la familia decidió que viajará en agosto del 2027 a la India para acceder al costoso tratamiento de regeneración de células llamado Cytotron. Para eso, necesitan reunir cerca de u$d 45.000. “Lo que hacemos es poner cara a las donaciones, los mensajes positivos y las personas que están detrás de todo. Para nosotros es un placer compartir estos eventos”, aseguró el papá.

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