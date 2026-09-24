Se viene la segunda edición de la Eli Fest en el Paseo de la Estación: habrá bandas en vivo, baile y servicio de buffet

El próximo sábado 11 de octubre se realizará la segunda edición de la Eli Fest a beneficio Eliseo, el niño roldanense de casi tres años que nació con hidrocefalia y atravesó diferentes complicaciones de salud. El evento solidario comenzará a las 19 horas y se hará en el Paseo de la Estación, tal como se hizo en una primera ocasión a comienzos de febrero.

La jornada tendrá bandas en vivo, DJ’s que ambientarán la tardecita con música, grupos de baile K-Pop y diferentes sorteos, con entrada libre y gratuita. También habrá servicio de buffet con venta de hamburguesas, tortas y bebidas. “Invitamos a la comunidad a acercarse para que se mantenga viva la causa”, contó Iván, padre de Eliseo, a El Roldanense.

A comienzos de septiembre, la familia decidió que viajará en agosto del 2027 a la India para acceder al costoso tratamiento de regeneración de células llamado Cytotron. Para eso, necesitan reunir cerca de u$d 45.000. “Lo que hacemos es poner cara a las donaciones, los mensajes positivos y las personas que están detrás de todo. Para nosotros es un placer compartir estos eventos”, aseguró el papá.