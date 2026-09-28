Fue a cortar el pasto y le podó los ahorros: el falso jardinero de Funes terminó preso por extorsión

En Juez de primera instancia dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 60 días para un hombre de 29 años, identificado como F.T., imputado por el delito de extorsión en calidad de autor. La medida fue dispuesta durante una audiencia celebrada el pasado sábado 26 de septiembre el Centro de Justicia Penal de Rosario, tras la acusación formal presentada por la fiscal Karina Bartocci.

Según la investigación de la Fiscalía, F.T. obligó a la víctima mediante intimidaciones severas y amenazas de muerte —dirigidas tanto hacia él como a su familia— a entregar un monto acumulado de aproximadamente $3.200.000. El amedrentamiento se sostuvo debido a que el extorsionador tenía conocimiento directo de información sensible, incluyendo la ubicación del domicilio, el vehículo y los datos bancarios del damnificado.

La secuencia delictiva se inició el 27 de agosto de 2026 en la ciudad de Funes. Ese día, cerca de las 16:15, el imputado se presentó en la vivienda de la víctima ofreciendo servicios de jardinería y mantenimiento. Al concluir el trabajo, recibió un pago de $120.000 mediante transferencia bancaria. Sin embargo, al día siguiente, F.T. regresó bajo el falso pretexto de que el dinero no se había acreditado, exigiendo el pago en efectivo y argumentando que necesitaba comprar una garrafa de gas para sus hijos.

A partir de ese momento, las visitas al inmueble se volvieron reiteradas e intempestivas. El imputado comenzó a reclamarle a la víctima que su cuenta bancaria registraba saldo negativo, acusándolo sin fundamentos de haberla «hackeado». Para doblegar su voluntad, F.T. le advirtió que tenía un revólver en su casa y que iría a buscarlo, asegurando que «no quería llegar a ese punto».

Preso del pánico, el damnificado accedió a múltiples exigencias económicas. El hecho más gravoso se registró el 16 de septiembre, cuando tras recibir llamadas telefónicas intimidatorias, la víctima transfirió $400.000 y se vio obligada a trasladarse hasta la zona de calles Santa Fe e Irigoyen para retirar dinero de un cajero, entregándole a F.T. la suma de $800.000 en mano.

El accionar delictivo llegó a su fin la tarde del 22 de septiembre. Alrededor de las 18:15, el acusado se apersonó nuevamente en la vivienda de Funes, golpeando con insistencia las manos y las aberturas de la casa. El propietario, tras advertir su presencia a través del sistema de videovigilancia, se comunicó inmediatamente con el 911. Personal policial acudió al lugar y logró la aprehensión del imputado en las inmediaciones del domicilio, poniéndolo a disposición de la Justicia. Una vez cumplido el plazo de 60 días de la prisión preventiva, la Fiscalía estará en condiciones de solicitar su prórroga.