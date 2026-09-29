Se proyectará en Rosario la película “Una Canción para mi Tierra”

El jueves 1 de octubre se proyectará la película “Una canción para mi tierra”, en la Sala de Empleados de Comercio.

Se trata de un “proyecto artístico, educativo y ambiental que surge en el corazón de escuelas rurales de Córdoba y Santa Fe, Argentina. Junto a los/as alumnos/as, creamos canciones como forma de expresión, reflexión y compromiso frente a problemáticas ambientales que nos atraviesan”. “Nuestro objetivo es contribuir, desde el arte, a la construcción de una nueva conciencia ambiental y ofrecer herramientas pedagógicas para abordar estas temáticas en el ámbito educativo”, comentaron.

Luego de la proyección, será el turno de la música. El profesor Ramiro Lezcano, alumnos/as, un par de coros y músicos locales que acompañaron el proyecto, interpretarán algunas de las composiciones creadas por las y los alumnos y Ramiro.

Para finalizar, un conversatorio del que participarán Ramiro Lezcano (Prof. de música), Sebastián Carreras (productor de la película), Analía Zamorano (médica del Inst. de Salud Socioambiental) y Gustavo Ludueña (vecino fumigado).

El viernes 2 de octubre se realizará un Taller de Música a cargo de Ramiro Lezcano (docente de música y responsable del proyecto), dirigido a alumnos/as de nivel secundario, escuelas de música y público en general, en el Complejo Cultural Atlas.

Las expresiones artísticas son claves para la toma de conciencia. Y este hermoso proyecto creado por un docente de música y sus alumnos/as, nos parece de máxima importancia y sumamente inspirador.

Las dos jornadas fueron declaradas de interés municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario, y de interés provincial por la Cámara de Diputadas/os de la provincia de Santa Fe.

La organización de estos encuentros la sostiene un gran colectivo de organizaciones socioambientales, sindicales, gremiales y personas independientes comprometidas con la defensa de los territorios, la biodiversidad y la salud de la población.