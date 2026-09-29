Desde Roldán organizan un viaje para participar de la histórica misa del Papa León XIV en Luján

La visita del papa León XIV a la Argentina también movilizará a fieles de Roldán. Un grupo de vecinos prepara un viaje especial hacia Luján para participar de la misa que el Santo Padre encabezará el miércoles 11 de noviembre, una de las actividades centrales de su visita al país.

El encuentro está oficialmente incluido en el programa del viaje apostólico de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. De acuerdo con la agenda difundida por la Santa Sede, el miércoles 11 el Papa visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y, posteriormente, a las 10 celebrará la Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Desde Roldán, la organización está a cargo de Marina Tenedini, quien confirmó que el contingente partirá desde la Parroquia San José a las 4.30 de la madrugada, aunque se solicita a los pasajeros presentarse media hora antes.

“Salimos de la Parroquia San José el día 11 de noviembre a las 4.30, así que hay que estar a las 4. La misa en Luján ya está confirmada para las 10”, explicó Tenedini.

Para el traslado se contrató un colectivo con capacidad para 60 pasajeros. Según señaló la organizadora, a pocos días de haberse difundido la propuesta la convocatoria ya avanzó considerablemente y quedan aproximadamente 13 lugares disponibles.

El valor informado para el viaje de ida y vuelta es de $32.000, con posibilidad de abonar mediante efectivo o transferencia. Las personas interesadas deben comunicarse con la organizadora y proporcionar nombre completo y DNI para la correspondiente cobertura del seguro.

“Se comunican conmigo y les pido el nombre completo y DNI para el seguro. Pueden ir menores de edad; si viajan con los dos padres no es necesaria una autorización, pero sí tienen que hacerla si viajan con uno solo de los padres u otro familiar”, detalló.

Tenedini también remarcó que todos los pasajeros deberán llevar su DNI durante el viaje.

Una vez finalizada la celebración religiosa, el contingente roldanense emprenderá el regreso. “Suponemos que la misa terminará cerca de las 13, así que apenas termine procederemos al regreso”, indicó la organizadora.

La jornada tendrá además un significado particular porque será la última actividad multitudinaria del Papa antes de abandonar Argentina. El programa oficial establece que a las 13.30 tendrá lugar la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y, media hora después, León XIV partirá rumbo a Lima para continuar su viaje apostólico por Perú.