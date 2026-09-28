Cayó banda de delincuentes que robaba con inhibidores en Roldán, Funes, San Jerónimo y Carcarañá

El pasado jueves robaron con inhibidores de alarmas una camioneta que estaba estacionada en la estación de servicios Shell ubicada sobre Ruta 9 en Roldán. El hecho no fue aislado sino parte del raid delictivo de una banda que venía actuando en Carcarañá y San Jerónimo, y que este lunes fue desarticulada gracias al accionar conjunto del programa Corredores Seguros.

Como parte de ese dispositivo, los centros de monitoreo de todas las ciudades involucradas -Rosario incluida- trabajaron en pos de dar con los movimientos de los delincuentes y reconocer el dominio del vehículo en el que se trasladaban.

De esta forma, este lunes fueron detenidos en Fisherton, luego de intentar ingresar a Funes -donde también habían actuado-. Si bien abandonaron el vehículo en el que se trasladaban, personal de la PDI logró encontrarlos y detenerlos.