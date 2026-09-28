La Ciudad

Cayó banda de delincuentes que robaba con inhibidores en Roldán, Funes, San Jerónimo y Carcarañá

Gracias al accionar de Corredores Seguros, los centros de monitoreo de las diferentes localidades lograron identificarlos y fueron detenidos este lunes en Rosario.

28 DE septiembre DE 2026

El pasado jueves robaron con inhibidores de alarmas una camioneta que estaba estacionada en la estación de servicios Shell ubicada sobre Ruta 9 en Roldán. El hecho no fue aislado sino parte del raid delictivo de una banda que venía actuando en Carcarañá y San Jerónimo, y que este lunes fue desarticulada gracias al accionar conjunto del programa Corredores Seguros.

Como parte de ese dispositivo, los centros de monitoreo de todas las ciudades involucradas -Rosario incluida- trabajaron en pos de dar con los movimientos de los delincuentes y reconocer el dominio del vehículo en el que se trasladaban.

De esta forma, este lunes fueron detenidos en Fisherton, luego de intentar ingresar a Funes -donde también habían actuado-. Si bien abandonaron el vehículo en el que se trasladaban, personal de la PDI logró encontrarlos y detenerlos.

 

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