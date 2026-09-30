Para conectar con el bienestar: llega la primera edición del festival de yoga PULSO a Estancia Damfield

Este domingo 4 de octubre, Funes se conecta con el bienestar. Llega la primera edición de PULSO, un festival de yoga y bienestar en Estancia Damfield, de 11 a 20 horas.

Una jornada para disfrutar de yoga, pilates, charlas, talleres, propuestas gastronómicas y actividades para las infancias. Feria Mi Arte va a estar presente acompañando el festival con sus mercados de diseño. ¡Y un cierre al atardecer con DJ en vivo y Ecstatic Dance!

La entrada es libre y gratuita. Traé un alimento no perecedero para colaborar con la Fundación Los Tigres y reservá tu lugar sacando tu QR en Eventbrite haciendo click aquí.

PULSO: una experiencia para conectar con vos, con otros y con el pulso de la vida.